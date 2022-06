OTT TÄNAK ⟩ Rally Estonial tuleb algusest peale kohe täkke panna

„Korra peame enne Rally Estoniat veel Keenias ära käima, mis saab olema omamoodi väljakutse. Eesti, Soome ja arvatavasti ka Uus-Meremaa – need on kindlasti väga spetsiifilised rallid," rääkis Tänak.

"Alustame Eestist, kus on kiired ja siledad teed ning veidi mägisem, üles-alla. Alati on need väga keerulised rallid olnud ja võib-olla sarnased Rootsile, kus samamoodi küll lume peal, kuid ikkagi kiired. See tahab autoga täiesti uut lähenemist saada. Eks näis, üritame palju ära teha, kuid hetkel on testid FIA poolt suhteliselt piiratud ja ega meil väga palju võimalusi proovida pole," ütles Tänak.