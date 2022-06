Sten Tamkivi ⟩ Ühendatud saaremaailm

Singapuri ülikooli õppejõud Parag Khanna märkis oma raamatus “Connectography” tabavalt, et on eksitav kulutada tinti või piksleid maakaartidel nende joonte tõmbamisele, mis inimesi eraldavad. Palju olulisemad on need jooned, mis inimesi ühendavad: laeva- ja lennuliinid, maanteed ja sillad, elektri- ja valguskaablid, gaasitrassid ja turismiteed, telefonikõned ja koostöölepped. Aga millegipärast on selliste joontega kaarte seni trükitud väga vähe.