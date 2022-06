Laupäeva öösel on meie kohal kõrgrõhuhari, mis päeval on sunnitud taganema Norra rannikult Skandinaavia keskosa suunas liikuva madalrõhuala kaguserva ees. Öö on sajuta, kuid hommikuks jõuavad vihmapilved saartele ja laienevad sealt kiiresti üle maa itta. Esialgu puhub nõrk läänekaare tuul, pöördub päeval lõunakaarde ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 15..19, Ida-Eestis kuni 22°C.