JUHTKIRI ⟩ Kus nõudlust, seal pakkumist?

Need on numbrid, mille üle pole põhjust uhkust tunda. Sest sinna on usinasti panustanud need inimesed, kes joovastavat kraami liiga usinasti maitsnud on. Kes purjuspäi rooli istuvad, äride aknaid segi peksavad, kaaskodanikele kallale lähevad. See loetelu võiks jätkuda lõputult.