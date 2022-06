VAATA GRAAFIKALT, KEDA KUS NÄEB ⟩ Suur võidupüha paraad Kuressaare kesklinnas

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida tähistatakse 23. juunil 1934. aastast. Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919 ning see on ka eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust Eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest.