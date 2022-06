Saaremaa vallavolikogu liige vaidlustas mereala planeeringu

Sellises olukorras ei saa kõnealuse tulevase ja detailsema otsuse tegija pareerida kaebaja vastavat väidet pelgalt viitega suurema üldistusastmega merealade planeeringule," märkis kohus.

Määrus ei ole veel jõustunud, selle edasi kaebamiseks on aega kuni 12. juulini.

Mihkel Undrest ütles ERR-ile, et arutab lahendit juristidega ja siis otsustab, kas edasi kaevata või mitte. Samas ütles, et ta, et hiljem on tõenäoliselt uut kaebust keerulisem teha.

"Ma tahaks ikka teda nüüd vaidlustada, mitte oodata, kui seal mingite konkreetsete lubade andmiseks läheb. Siis on seda kindlasti raskem teha," lausus Undrest.

Undrest rääkis, et Sõrves on sadu perekondi, keda sealse mereala planeering puudutab. "Sõrve elanikud ongi mures, et nii suures koguses. Maailma suurim tuulepark meie väikeses meres.

Läänemeri on ju nii tilluke, nii madal. Kuidas see mõjutab Läänemere tervist Saaremaa ümber, kui me need setted kõik üles kergitame?