Ülekandevõimsused jäävad Muhu uue suure päikesepargi jaoks väga napiks

Kõrgest elektrihinnast vapustatud eestimaalased toodavad elektrit sellise tuhinaga, et see ei mahu juba Elektrilevi ning varsti ka Eleringi võrku enam ära. Eriti põhivõrgu võimsuse suurendamine on aga väga kallis. Fotol päikesepark Abja-Paluojal.

Foto: Elmo Riig/Sakala