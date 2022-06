Juku jooks Taritus taas tulekul

2007. a hakkas Heino rääkima Johannes Raasukesest, et oli mees, kes tegi kõike, võistles ja võitis mitmel alal.

Ja nii juhtuski, et 2008.a sai teoks esimene Juku Jooks, pühendatuna kunagisele spordimehele ja -organisaatorile.

Tema 1000 m maakonna meistriks tulekust oli möödunud 70 ja surmast 10 aastat. Seni, 13 aastat, ikka Heino lahke ja avala pilgu all, no kas kõik on korras?