RAINER PAENURK ⟩ Hüüdja hääled kõrbes ehk 330kv põhivõrk kui Saaremaa arengute selgroog

„Pange päikesepaneelid ja hoidke kulud kontrolli all,“ on mõnelt poolt hüütud, kuid seda täiesti mõistlikku soovitust pole paljuski võimalik tegudes rakendada, sest maakonna põhivõrk on piltlikult öeldes täis ja sinna midagi juurde ei mahu.

Ettevõtjate taotlustele rajada tootmismaade või -üksuste katustele päikeseparke lajatatakse kosmosesse küündivate hindadega, mis paneb vaid nukralt õlgu kehitama. Paremas seisus on kodumajapidamised, kelle kuni 15 kw päikesejaamade võrkuliitmine veel mitmetes piirkondades võimalik on, kuid sedagi mitte kogu maakonnas ja kohati liig krõbedate hindadega. Ainuke „hea“ asi selle kõige juures on asjaolu, et hiidlastel on seis veelgi halvem ja nende võrguvõimekus alla igasugu arvestust.