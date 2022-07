JUHTKIRI ⟩ Malevad – noorte seas siiani popid

Kas tõesti on noored laisad ega viitsi tööd teha? Et tänavu kandideeris Saaremaa Õpilasmaleva 70 kohale 130 noort, lükkab selle väite ümber. Ning tõestab sedagi, et paljud noored soovivad saada oma esmase töökogemuse keskkonnas, kus neid ümbritsevad sõbrad ja toredad rühmajuhid.