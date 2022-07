KÕNE IFFILE ⟩ Päikene paistab ja loodus lokkab...

Samuti on ees ootamas igasuguseid suveüritusi, kus esinen. Tundub, et koroonapainest vabanenuna korraldatakse igal pool üritusi. “Koroonapahvakute” tõttu oli meil kõige pikem paus pool aastat, ent on olnud ka kolmekuiseid pause. Nüüd, kui saab jälle vabamalt hingata, tahab rahvas koos käia ja seda vabadust nautida. Ka meil on hea meel taas lavale astuda. Üritusi on tohutult palju. Lisaks Mati Nuude mälestuskontsertidele sünnipäevi, juubeleid. Samuti pulmi, mis on viiruselainete tõttu edasi lükatud. Seega on mul juulis ja augustis päris palju tööd. Sügisest läheb jälle pisut vaiksemaks.