KÜLAVAHELOOD ⟩ Kavandisse tuldi lähedalt ja kaugelt

Kavandi Ansumardi talu aga võõrustas 2. juulil kunagisi naismehhanisaatoreid kõikjalt Eestist. Ansumardi talu perenaine Külli Kaubi ja peremees Johannes Kaubi räägivad saates turismitalu rajamisest ja külalistest, kes nende talus aastakümnete jooksul peatunud. Perenaine ütleb, et neil on tulnud võõrustada inimesi kõikjalt maailmast.

Mis on Kavandi küla ja selle omapärase nimega talukoha magnetiks, et huvilised on just selle paiga puhkusereisi sihtpunktiks valinud?