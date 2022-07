Milliste Inglite ja Kadride lapsed on Oad ja Eed

Pühapäeval peetud Muhu kihelkonnapäeval Liiva pastoraadihoones toonitas Madis Rehepapp oma isa Ülo Rehepapi muhulaste põlvnemist käsitlevast mahukast uurimstööst rääkides, et seda aluseks võttes on paljud huvilised saanud piltlikult öeldes teada, milliste Inglite või Kadride lapsed Oad ja Eed või Jürid ja Marid on.