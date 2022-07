KAIRIT LINDMÄE ⟩ Sotsiaaltranspordi omaosalus kui takistus?

Väike vahemärkus. Inimestel, kelle võime tööga elatist teenida on piiratud, on võimalus lasta töötukassas oma töövõimet hinnata. Töövõime on kas osaline või täielik. Toetus osalise töövõime korral on 57% kehtivast päevamäärast (9,3081 eurot päevas, keskmiselt 279,24 eurot kuus) ja puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (16,33 eurot päevas, keskmiselt 489,90 eurot kuus). Toetus on mõeldud selleks, et puudega inimesed saaksid oma erivajadust kompenseerida.