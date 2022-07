Algab toetuste taotlemine ülikiire interneti juurdepääsuvõrgu rajamiseks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt tõi välja, et uus toetusmeede toetab kiire internetiühenduse hoogsat levikut üle Eesti, sest ainuüksi investeeringu rahaline maht pole võrreldav ühegi varasema meetmega.

“Eesti digiühiskond on globaalselt tuntud oma innovaatilisuse ja kõrge arengutaseme poolest. Oluline on, et sellest saaksid osa võimalikult paljud Eesti majapidamised ja ettevõtted, sest üha rohkem teenuseid liigub digiruumi. Peagi avanev toetusmeede viib kiire interneti just nendeni, kes on seda pikisilmi oodanud,” ütles Sutt.

Selleks, et kiire internetiühendus jõuaks suurima nõudlusega paikadesse on riik teinud tihedat koostööd kohalike omavalitsustega. “Mõeldes tagasi ministriameti olulisematele võitudele pean tähtsaks, et täna on olemas selge ülevaade, kuhu kiire interneti sidevõrku esmajärjekorras luua. Nii minule isiklikult kui ka riigile tervikuna on oluline, et see jõuab võimalikult ruttu Eesti erinevates paikades elavate noorte peredeni, ettevõtjateni ja kõigi teisteni, kes on seda kannatamatult oodanud,” sõnas Sutt.

Ta rõhutas, et toetusmeetme väljakuulutamine edendab elu üle Eesti. “Juba täna naudivad paljud inimesed paindlikku kaugtöö võimalust ja tegemist on kasvava trendiga. Võimalus kasutada ülikiiret internetti asukohast sõltumata seob inimesed lahti füüsilise ruumi piiridest töö tegemiseks ja vaba aja veetmiseks,” märkis minister.