Tarneprobleemide tõttu tuleb podagraravimit tikutulega otsida

Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Merle Vähi sõnul on selle ravimi puhul tarneprobleem lahjema, 100 mg annuse osas. Kangem, 300 mg ravim on just lattu saabunud ning peaks paari päeva jooksul müügile jõudma. “Tarneraskusi esineb mingite ravimite osas alati ning põhjuseid on selleks erinevaid,” märkis Vähi.