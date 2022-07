Mis on euro nõrgenemise põhjused ja kellele on see kasulik?

Euroopa ühisvaluuta odavnemine leidis aset väga ebasobival ajal – kogu maailma on ju haaranud terav energiakriis. Samas on aga veidi kummaline, et euroliidu mõned finantseksperdid on esimest korda pärast 20 aastat tekkinud euro ja dollari pariteedi üle isegi rõõmsad, kirjutab Saksa meediaväljaanne Deutsche Welle. Miks?