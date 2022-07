Kuressaare muusikakool sai endale täismahus Chopini noodikogu

Saatkonna eesmärk on viia Chopini noodikogud igasse Eestimaa piirkonda. Kuressaare on nüüd 15. muusikakool, kes sellise au osaliseks sai. "Toome Chopini muusikakoolidesse, et inspireerida õpilasi tema teoseid mängima," lausus suursaadik Grzegorz Kozłowski.