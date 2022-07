Hoidkem oma värvilist varandust – rahvarõivaid

Mitte ühtegi rahvarõivaeset ei tohi ära visata isegi siis, kui see on vaid koide või ka rottide puretud haisev tikitud rõivatükk, kirjutab saarlasest pärandtehnoloog, käsitööraamatute autor ja toimetaja Anu Pink. Ka see räbal on meie ajalugu, mis aitab pärandit hoida.