JUHTKIRI ⟩ Teadmatus kütab skepsist

Nupukamad inimesed proovivad oma kodude küttelahendusi ümber teha, et vähegi säästa. Kogu selles virvarris ei pruugigi enam aru saada, mis on hea ja mis halb. See, mida eile kiideti, manatakse täna maapõhja. Eks oma plaan on kõigil olemas: kes proovib ise säästa, kes loodabki toetusele.

Valitsus jagab küll ohtralt igasugu lubadusi ja kinnitab, et ärgu keegi muretsegu. Küll me hakkama saame. Poliitilistes tõmbetuultes pole need lubadused aga eriti julgust tekitavad.

Oodatakse kindlaid ja julgeid sõnumeid. Kuigi tuleb tõdeda, et vähemalt akende tihendamise soovitusest on kaugemale liigutud. Väga paljude inimeste mõõdukas skepsis on täiesti mõistetav.