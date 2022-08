Võimulolijate rasked valikud

Kõige suurem kaotaja on Keskerakond, eesotsas Mihkel Undrestiga. Kahes koalitsioonis on Keskerakond olnud väikseim, kuid paljuski mõjukaim partner. Esimese vallavalitsuse ajal olid nemad ainsad, kes ka riigi tasandil koalitsioonis ning seega sõna otseses mõttes lähemal rahapajale ja otsustamisele. Kuuldavasti tuli Reformierakonnal ja sotside taustaga Terve Saaremaa valimisliidul nii mõnigi kord alla neelata mõru suutäis ja Keskerakonnale meelejärele olla.

Pärast Kaja Kallase esimest valitsust vahekorrad ühtlustusid ning pärast nüüdset võimu muutumist Toompeal on seis vastupidine. Keskerakond pole enam eriti keegi. Nende seisu teeb veelgi hullemaks see, et volikogu koalitsioonis on kuulda nurinaid hariduse- ja sotsiaalvaldkonna juhtimise üle ning jutuks on olnud nii abivallavanem Maire Kääridi personaalküsimus kui ka valdkondade ümbervaatamine.