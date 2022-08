17. jaanuaril kirjutas Paap Uspenski Facebooki Orissaare kogukonnagrupis, et tal on soov anda uus hingamine piirkonna ajalehele Orissaare Teataja. Tema sõnul on eesmärgiks sisukam, aastaringselt ja regulaarselt ilmuv ning kogukonna poolt loodud ja oodatud trükis.