JÄRJEKORRAD ⟩ Haiglajuht Märt Kõlli: "Rahuldav või isegi rahuldav pluss!"

Värbaks küll, aga pole inimesi

Hoopis keerulisem on haigla olukord statsionaarse raviga, kus on vaja katta valveringid. Meie haiglas on need intensiivravi, kirurgia, günekoloogia ja erakorraline meditsiin. EMO on meil Kõlli sõnul hästi mehitatud ja kogu ring kaetud.

Günekoloogidega on olukord samuti pigem hea. Nimelt on meile tulnud tööle kaks uut naistearsti, juba pea aasta tagasi Mall Varvas ja selle aasta septembris alustab täiskoormusega doktor Pilleriin Ilmjärv.

Mis puudutab intensiivravi, siis meie haigla standardprobleemina on kõik arstid on suhteliselt ühevanused ja ühest põlvkonnast.

Septembris liitub intensiivraviga samuti uus spetsialist, kes võimaldab olemasolevat kaadrit optimaalsemalt kasutada.

"Nii et intensiivravis täna punast lippu ei tõstaks, küll aga on kirurgias valveringide katmisega kindlasti probleeme," lisab Kõlli.

Olemasoleval kaadril on öiste valvete katmisega siiski probleeme. "See ongi väga raske töö," kinnitab ta.

Hetkel otsitakse kirurgiaosakonna juhti ja lisaks ollakse valmis värbama täiendavalt üldkirurgi, ortopeedi ja traumatoloogi.

Tõsine probleem on ka sisehaiguste osas, kuhu haigla värbaks samuti kohe veel ühe arsti. "Kindlasti on ka psühhiaatria alamehitatud," kinnitab haiglajuht, lisades, et maakonna nõudlus on kindlasti suurem kui dr Ene Parve töömaht võimaldab.

Maakond vajab tema sõnul kahte täiskoormusega psühhiaatrit, kui mitte enamat.