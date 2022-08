„Esimest korda rahastatakse koolitusi õppeaasta põhiselt. Nimekiri on tavapärasest pikem,“ rääkis ametikooli Koolitusmajaka juht Ade Sepp.

„Registreerumine on juba alanud. Minu suureks üllatuseks on kõige populaarsem tegevusjuhendajatele suunatud abivajaja juhendamise ja aktiviseerimise koolitus. Muidugi on tavapäraselt populaarsed ka raamatupidamise ja AutoCADi koolitused.“