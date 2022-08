KAUPO VIPP ⟩ 30 aastat Torgu Kuningriiki

Nõnda saatsid sörulased sellest ajast ning kohast laiali sõnumi kõigile sõpradele ja vaenlastele, et meie 30 aastase kuningriigi tõrvik on edasi antud. Et algab uus ajastu ning uue kuninga toel kavatseb Sörvemaa jätkuvalt seista selle eest, et eluvõimalused siinses vääriselupaigas ei hääbuks.