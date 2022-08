SAARE MAAKOND 2035 ⟩ 35 000 elanikku – täidetav eesmärk

"Viimase kuue kuu jooksul on koostatud Saare maakonna arengustrateegiat. See dokument on saarlaste, muhulaste ja ruhnlaste kõige üldisem nägemus sellest, kuidas võiks meie elu välja näha rohkem kui kümne aasta pärast ning mida peame tegema, et soovitud tulemusteni jõuda," kirjutab Saaremaa vallavalitsuse arendusnõunik Jaanika Tiitson.