Abivallavanem Voojärv ⟩ Toidu hinnatõus Saaremaa valla lasteaedades ei tohi jääda perede kanda

Abivallavanem tõi Saarte Häälele saadetud kommentaaris välja, et Saaremaa valla koalitsioonileping sõnastab haridust puudutavas peatükis üheselt: "Nelja aastaga vähendame poole võrra lapsevanemate rahalisi kulutusi alusharidusele".

Ta lisab, et kokkulepe pidamine koalitsioonis, antud punkti valguses, on eriti oluline, sest igapäeva kulud on märkimisväärselt tõusnud.