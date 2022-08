Ilmateenistus prognoosib muinastulede ööks ideaalset ilma

Saare maakonnas on oodata laupäevaks päikesepaistelist ilma. Päevased temperatuurid on vahemikus 23 kuni 26 kraadi. Puhub mõõdukas kagutuul 3-7 m/s.

Kuna ilm on soe ning kuiv, siis tasub rangelt jälgida ohutu lõkke meelespead:

* Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele ning hoia lõkkeaseme ümbrus süttivast materjalist puhtana.

* Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.

* Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või et lõkkesuits ei häiriks naabreid.

* Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Vähim ohutu kaugus on lõkke puhul 8 meetrit. See on umbes 10-13 täiskasvanud inimese sammu.

* Hea meeleolu loomiseks piisab ka väiksest lõkkest. Tähtis ei ole lõkke suurus, vaid meeleolu, mida lõke loob.

* Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, nt pangetäis vett, liiva või tulekustuti.

* Tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta. Lõkkemeistrina kanna hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud.

* Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247.

Päästeamet