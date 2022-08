Äikese ajal on tugevaid sajuhooge ja tuulepuhanguid, võimalik on ka rahe.

Esmaspäeval ulatub üle Eesti madalrõhuvöönd. Lääne- ja Põhja-Eesti on pilvisem, lõuna pool arenevate pilverünkadega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Kirde- ja põhjatuul tugevneb puhanguti 12, saartel ja põhjarannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 19..24, Pärnu-Narva joonest lõuna pool 25..28°C.