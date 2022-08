Lõõtsakontsert meelitas Leisis Sassimaja õuele rohkearvulise publiku

Õhtujuht, kontsert-simmani peakorraldaja Tõnu Eermann Oitme külast andis kontserti sisse juhatades teada, et lõõtspillimängijate esinemise põhiidee seisneb saarlastest pillimeeste ja -naiste kokkusaamises, et ühiskontserdil näidata, mida viimastel aastatel õpitud, milliste pillidega, sealhulgas enda tehtud instrumentidega mängitakse. Peamine eesmärk on laiendada lõõtspillimängijate kandepinda. Eermanni sõnul on lõõtspillimängijaid juurde tulnud ning pilli populaarsus on viimase viie aastaga hüppeliselt kasvanud. Esinemispaika, Sassimaja tagahoovi pidas ta õnnestunud valikuks. Võib öelda, et uus traditsioon on sündinud. Tänavune kontsert kandis järjenumbrit kaks.