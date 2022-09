Turvalist sügist kõigile liiklejaile!

Nüüd, sügise hakul tasub meeles pidada, et teedel-tänavatel liikujate hulka kuuluvad ka värsked koolijütsid, kes liiklejana alles oma esimesi kogemusi omandavad.

Siit soovitus kooliteed alustavate poiste ja tüdrukute vanematele: käige oma lapsega tema koolitee kindlasti koos läbi, et veenduda, kas see ikka on piisavalt turvaline. Juhtige lapse tähelepanu võimalikele ohtudele ning jagage soovitusi, kuidas neid vältida.