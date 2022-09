Viroloog Irja Lutsar ⟩ Inimesed on õppinud koroonaga elama

"Kui veel aasta tagasi mõtlesin, et peame õppima koroonaga elama, siis praeguseks oleme seda juba õppinud," ütles professor Lutsar. "Nakatumine oli sel suvel kõrge ning ka koroonaga surnute arv polnud väiksem kui eelmistel suvedel, aga inimesed liikusid ja üritused toimusid."

Lutsar möönis, et väga paljud on vaktsineeritud ja COVID-it põdenud – ka sel suvel – aga inimesed on õppinud koos selle viirusega elama.