Millega me suudame ja millega me kindlasti ei tohi harjuda?

Inimene kohaneb. Isegi sõjast saab rutiin. Kuus kuud on minu igapäevane harjumus lugeda hommikuti sõjauudiseid. Ühest küljest on see ametist tulenev kohustus, teisalt tuleb ju olla kursis meie elu mõjutavate sündmustega.

Siiski tean paljusid, kes Ukrainas toimuvat enam eriti ei jälgi. Olgu siis põhjus see, et lihtsalt ei taheta pidevat negatiivsete uudiste fooni, ja sünged sõjasõnumid on seda põhimõtteliselt alati, või on muud argimured nagu toimetulek või kooliaasta algus ukrainlaste võitluse oma iseseisva riigi eest tahaplaanile tõrjunud.