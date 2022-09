JUHTKIRI ⟩ Kaunist vanaemade ja vanaisade päeva!

Jaanipäev on ammu möödas, jõulud alles kaugel, vahepealsed tähtpäevad kipuvad aga kiire elutempo tõttu meelest minema. Sestap on ehk paslik aeg meenutada, et sel pühapäeval, 11. septembril on vanavanemate päev. Päev, mil kas või korraks aeg maha võtta.