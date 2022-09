Metsloomaühing on mures settekaevus pesitsevate partide pärast

„Aastaid on kaev avatud, sodi täis ja ohtlik nii inimestele kui loomadele. Mitmel aastal on sinna pesa teinud metspart, kelle pojad iseseisvalt kaevust välja ei saa ja kas hukkuvad või tõstetakse päästeameti või vabatahtlike poolt välja ja teel veekoguni hukkub neid poegi veelgi,” kurtis Eesti Metsloomaühingu Saaremaa piirkonna juht Merike Kuura Saaremaa vallale saadetud kirjas.

Ta leiab, et see kaev on ohtlik ka inimestele. Ettevõttes Tepcomp töötavad inimesed on samuti mures kaevu ja pardiema pärast.