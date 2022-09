HARLI ULJAS ⟩ Tuulepark toob vähem sademeid Saaremaale

Üksiku tuuliku mõju on väike või puudub üldse. Aga kui koos on sadu ligi 300 meetri kõrguseid tuulikuid, siis nendel saab olema mõju. Püüdsin otsida, mis mõju võiks olla merel asuval tuulepargil, millest allatuult jääb rannik. Mida see kaasa toob? Otsisin tavalisi teemat avavaid andmeid Google’ist, mitte teadusandmebaasidest.