ROLAND MERE: Tuleb uus ja vana läheb meelest?

Urmas Lehtsalu tundis muret vallavalitsuse personali rotatsiooni vastu, kuid selle ilmselt lahendab uus vallavanem palgatõusuga. Tema väitis, et palgad on jäänud ajale jalgu, ja tõi näiteks, et keskkonnaosakonna juhataja, doktorikraadiga inimene on sunnitud seetõttu lahkuma. Minul on hea meel, et Saaremaa vallavanem väärtustab pigem haridust kui tööd. Olen isegi seda meelt, et töötud peaksid saama abiraha hariduse järgi. Keskharidusega töötu vähem ja magistriharidusega palju rohkem. Samas söandaksin soovitada juba proovitud võtet: parem on teha kaks korda bakalaureust ja palk tuleb suurem kui doktoril, nagu tõestab juhtum Rainer Vakraga.