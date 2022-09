MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, meister ja õpetaja Ingo Normet

Ta võttis meie kutse vastu, esialgu ettevaatlikult maad kuulates. Pärast tuli välja, et see oligi tal esimest korda harrastajatega tööd teha. Ta õnnistas meid Shakespeare`iga. Et kui teha, siis midagi asjalikku. Et meil oli au osaleda Ingo Normeti sajandas lavastuses, selgus alles hiljem.