HOMME JA REEDEL ⟩ Puurimistöödega valmistatakse ette Kuressaare Raudtee ja Talve tänava renoveerimist

Kuna tegu on liikuva viisiga puurtöödega, ei ole liiklus suletud, küll aga tuleb pöörata tähelepanu puurimismasina asukohale, valida vastav sõidukiirus ning vajadusel ümber põigata.

Puurmasin ning tööala on tähistatud vastavate liiklusmärkide ja -vahenditega. Kokku tehakse 21 puurauku, mis on vajalikud tänavatele renoveerimisprojekti koostamiseks.

Kaevetööde tellija on Klotoid OÜ. Töid teostab REIB OÜ.

Raudtee tänava lõik majade nr 15 kuni 39 juures on Kuressaare üks kehvemaid. Vallavalitsusel on plaanis remontida olemasolev katend ja parandada teatud kohtades ka tänava kandevõimet. Samuti on tööde nimekirjas tõstetud ristmiku ehitus Ida tänava ja Raudtee tänava ristumisele ning olemasolevate veekaevude likvideerimine ja asendamine maakraanidega.