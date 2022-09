MUHU UUDISSED ⟩ Külla! Külla! Nõmmkülla!

Igatahes oodetse selle kange süömavestivali aegas, midast muakondas paergu kangest pietse, rahvast Nõmmkülase. Et nõnna kut juba üks muhulane moole õikas, et "Külla! Külla! Nõmmkülla!". Neh, Nõmmkülas oo vägagid moekas külaväljak. Sial tihasse iga sui leedutuld ja oo muidkid pidusid pietud. Küll paljast oma pere pärast ja terve külaga ja isegid mitme külaga.

Nõnna siis oodetsegid kõiki laupa kellu kahestteistmest Nõmmküla külaväljaku piale, kus kuulukse olavad sellepääva külakohvik Uluk ja Lammas. Neh, eritoidusseks olla sial metsanotsu maks ja suitsuliha. Ja eks suab muudkid, midast loomdest tiha suab. Suab sial sammas noti all põlast võtta ja suab kojo seltsi kua osta. Küla tudvustatse kua uvilistele. Ja pissike kunstinäitus oo üles pantud. Ja mudud suab taidlust kua nähe. Ilma selleta ep lähä Muhus ükskid sündmus müöda mitte.

Neh, ma või ütelda, et Nõmmküla külaväljaku pial ma ole köin. Ikka änam kut ühel korral. Ja igakordas ma kiida ja imetle neid mehi ja poissa, kis oo viisin vaeva nähe ja nõuksed uhked notialused ja muud vägevad asjad sõnna ehita. Ja neh, et lats tulli enne lageks kua tiha, sie tüe viel üleselle. Ja kis põle viel köin mitte, siis igatahes tasub köia ja uudista. Neh, ja kui kena maotääve viel lisaks suab, siis ju põhjust küll ning viel. Nõnna et sii põle änam mõtelda miskit. Tuleb laupa ää köia.