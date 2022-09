Algab ulatuslik eestikeelse kõne ja murrete kogumise laine

Kõnet saab annetada nii arvuti, nutitelefoni kui ka tahvelarvuti vahendusel. Kõne annetamine on väga lihtne – tuleb lihtsalt minna veebiadressile https://annetakõnet.ee/, valida sealt endale huvitav teema ning asuda rääkima. Oma kõnet võib annetada nii palju kordi kui selleks soovi on. Mida rohkem kõnematerjali koguneb, seda rohkem kasu sellest on.