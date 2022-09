Veerand Eesti inimestest ei saa endale raha säästmist lubada

Kui eestlastest on üheksa protsenti suutnud rahalist puhvrit tekitada rohkem kui kuus kuupalka, siis leedukatest on seda teinud lausa 17 protsenti küsitletutest.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et meelerahufond ehk ootamatute kulude jaoks mõeldud rahaline puhver on asi, mille peale peaks igaüks mõtlema just eriti ebakindlate aegade eel.