Eesti uus suursaadik Hiinas Hannes Hanso asub ametisse

Hanso tõdes, et Hiinas on tuhat korda rohkem inimesi kui Eestis. "Tegu on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmega, tuumariigiga, maailmas suuruselt teise majandusega - nii et Hiina on väga oluline riik. Samas peegeldab Hiina käitumine viimastel aastakümnetel seda, et nende kaalukategooria rahvusvahelistes küsimustes on muutumas," ütles Hanso.