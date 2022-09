TERE, SÜGIS ⟩ Sügis saabub vihmasabinate saatel

Esmaspäeval jõuab Ukraina kohalt uus madalrõhkkond Venemaa keskoblastite kohale ja annab kogu süsteemile energiat lisaks. Madalrõhkkonna lääneserv ulatub üle Eesti. Tihedam sadu meile ei jõua, aga kergeid vihmahooge on päevasel ajal ning hoovihmavõimalus püsib ka öösel. Tuul pöördub põhjakaarde ja tugevneb, Virumaal ulatuvad loode- ja põhjatuule puhangud 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..8, rannikul kuni 11°C, päeval on 12..15°C.

Teisipäeval suundub madalrõhkkond edasi Venemaa põhjaalade kohale. Meie jääme selle kagusse edelaserva. Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Öösel on üksikuid vihmahooge, päeval arvukamalt, kuid sajuhulk on väike. Õhutemperatuur on öösel 3..8, rannikul kuni 11°C, päeval on 11..14°C.