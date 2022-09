Väljaanne Suspilne Sumi kirjutab, et galeriis KosTur avatud väljapanek tõmbab paralleeli Venemaast sõltumatut elu otsinud eestlaste ja seda täna valivate ukrainlaste vahel.

"Näituse eesmärk on tänada sõpru ja tuttavaid Eestist, kes aitasid ukrainlasi pärast täiemahulise pealetungi algust," ütles näituse korraldaja Roman Holub, kes on pärit Sumõ piirkonnast, kuid elab Eestis ja omab maja Saaremaal. Ta rääkis, et pärast 24. veebruari sai ta eestlastelt palju abipakkumisi ja näiteks Saaremaa võttis vastu pea tuhat pagulast.