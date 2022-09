Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhatajaks saav Kairi Niit tõdeb, et ehkki Kuressaare peatänava äärsete puude eemaldamine pole tema osakonna teema, on haljastus linnaruumis väga oluline ja mõistetav, et inimesed sellesse emotsionaalselt suhtuvad.