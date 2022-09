MUHU UUDISSED ⟩ Laupa jälle laadapäe

Nõnna et laupa omingu aga kõik kenasti roise ja kuipides Liiva puole. Neh, ja kis omale müimaletti tahtvad kindi panna, siis ikka tuleks jälle ette elista 50 37 407. Anneli mõedab siis mietrid kenaste üle ja sätib lavad kua okurooti, kui taris oo. Neh, et ikka ostjatele kua ruumi oleks. Nõnna et oo just viimne aeg kodu rinki vuadata, et ons miskit üle või tükkis puudu. Laata lubati pidada kellu kaheni. Juu seks aaks jõvab ikka ennassid puupaljaks osta kua.