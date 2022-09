JUHTKIRI ⟩ Uljad kihutajad

Tänavu üheksa kuuga on Saare maakonnas fikseeritud üle kolme tuhande kiiruseületamise ehk siis kümmekond päevas. Küllap on see 3000+ siiski vaid osa tegelikust arvust. Lähevad ju politseistatistikasse kirja ainult need juhtumid, kus ruttaja on vahele jäänud. Küllap on kõik kuulnud ütlust "Pole tabatud – pole varas".