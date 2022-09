Tallinna 14/14a asuvate äripindade omanikud on seda enam häiritud, et kaheksa aasta eest tegid nad oma investeeringute toel majale juurdeehitise, mis sai kooskõlastatud tolleaegse linnavalitsusega ja mis kuigi palju neile müügipinda juurde ei andnudki, kuid hoone väljanägemise muutis kõvasti kaasaegsemaks. Samuti “matsid” ettevõtjad oma raha maja ees asuvasse avalikku kõnniteesse, mis asub valla kinnistul. See oli kaubanduspindade omanike sõnul muinsuskaitse nõue, et üldse ehitada saaks.

Siis kiideti, et arhitektuurikonkursi tulemusel ümberehitatud hoone on saanud kena ja kaasaegne, kuid nüüd on ettevõtjaile jäänud muinsuskaitse ja vallavalitsusega suhtlemisest mulje, et kuna nende maja on liiga “kole”, siis tulebki sellele puud ette istutada. “Piltlikult öeldes – mu kingatallad on ära kulunud selle probleemi pärast vallamajas käimisest,” ütleb Tallinna 14 asuva Grete poe omanik Diana Paia. “Ilmselgelt oleks juurdeehitise veidi teistsugusena planeerinud, kui oleks teadnud, et ühel heal päeval istutatakse vaateakende ette puud.”