MAA ELU ⟩ Erakordse saagiga heina-aastat varjutas liigniiskus

Rahtla külas asuva Andruse mahe- ja turismitalu peremees Madis Tiik ütles, et ta on 25 aastat Saaremaal põllumehena tegutsenud, aga nii märga kesksuve pole tema silmad varem näinud. "Pool juulit sain teha vaid silo, kõik see, mille ma teen tavaliselt heinaks, läks siloks," rääkis Tiik. Niidetud rohi jõudis kõige enam kaks päeva kuivada, kolmandal päeval algas jälle sadu ja kogu niide tuli siloks teha.